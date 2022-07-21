ABD Başkanı Joe Biden 'kansere sahibim' deyince ajanslar son dakika geçti meğer...

ABD Başkanı Joe Biden 'kansere sahibim' deyince uluslararası ajanslar son dakika haberi olarak geçti. Biden'ın sözleri 'kanser mi oldu' diye yorumlandı. Bunun üzerine Beyaz Saray açıklama yapıp, "başkan farklı bir durumu ifade etti' dedi. Joe Biden'ın 46 yaşındaki oğlu Beau Biden da beyin kanseri sebebi ile hayatını kaybetmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları dünyada birçok ajans tarafından son dakika olarak geçildi. Joe Biden katıldığı bir açılışta, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" ifadelerini kullandı.

Tartışmalar alevlendi: Bıden kanser mi?

Biden'ın yaptığı bu açıklamanın hemen ardından sosyal medyada birçok kullanıcı ve haber ajansları, "Biden kansere yakalandı" çıkarımını yaptı. Tartışmaların alevlenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Beyaz Saray'dan jet açıklama

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. Bates, Washington Post'un şef editörlerinden Glenn Kessler'ın paylaşımını alıntılayarak, "Başkan’ın ifade etmek istediği buydu" dedi.

Glenn Kessler'ın tweetinde ise, "Biden'ın sağlık raporuna bakın. Başkan olmadan önce melanom dışı cilt kanserlerini aldırmıştı." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Andrew Bates'in paylaşımıyla Biden'ın kanser olmadığı, başkan olmadan önce cilt kanseri geçirdiği ve tedavi sonucunda hastalığı atlattığı anlaşıldı.

Öte yandan cilt kanseri, özellikle gençliklerinde güneş kremi kullanmayan yaşlı yetişkinlerde son derece yaygındır ve genellikle hayati tehdit oluşturmaz.