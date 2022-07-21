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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Facebook'tan Afganistan kararı! Taliban'a bağlı tüm hesaplar kapatıldı

Facebook'tan Afganistan kararı! Taliban'a bağlı tüm hesaplar kapatıldı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

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Taliban hükümeti Haber Ajansı (Bakhtar), Facebook'un, Bakhtar'ın resmi hesabını kapattığı açıkladı.

Bakhtar'ın, Facebook'un tüm kurallarına uygun yayın yaptığı kaydedilen açıklamada, amaçlarının net ve kapsayıcı bilgileri okurlarına ulaştırmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un aldığı bu kararın Afganları basın özgürlüğü hakkından mahrum bırakmak olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan hükümet televizyon kanalı Başkanı Ahmadullah Vasik, Facebook tarafından nedensiz şekilde RTA televizyon kanalına ait Farsça ve Peştuca hesaplarının kapatıldığını ve bu kararın basın özgürlüğü yasasına aykırı olduğunu söyledi.

RTA'nın Afgan halkının sesi olduğunu vurgulayan Vasik, Facebook idaresinin kapattığı hesapları yeniden açmasını istediklerini belirtti.

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