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Bitlis'in 3 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik flaş kararı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitlis'in 3 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Valilik flaş kararı duyurdu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak 20 Temmuz saat 22.00 ile 22 Temmuz saat 23.45 arasında geçerli olacak.

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Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 20 Temmuz saat 22.00 ile 22 Temmuz saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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