BIST 2.518
DOLAR 17,68
EURO 18,00
ALTIN 955,94
HABER /  GÜNCEL

Müjdat Gezen'den iktidar için olay sözler: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım

Müjdat Gezen'den iktidar için olay sözler: Sizi affettim ama yargılamalara katılacağım

AK Parti ve üyelerini affettiğini söyleyen Müjdat Gezen, iktidar değişirse AK Partililerin yargılanacağını ve o yargılamalara katılmak istediğini yazdı.

Abone ol

Muhalif kimliği ile tanınan Müjdat Gezen Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazısında AK Parti'yi hedef aldı.

AK Parti döneminde kendisine haksızlık edildiğini düşündüğü konuları sıralayan Gezen, parti yöneticilerinin kendini arayarak gönlünü almak istediklerini kaleme aldı.

Sitem eden Gezen, 'yıllarca yaşadıklarına' rağmen hakkını helal ettiğini belirterek 'yargılanacaksız' dedi.

"O yargılamalarda bulunmak istiyorum"
Kin duymadığını belirten Müjdat Gezen, "Affetmek Allah’a mahsus derler ama ben sizi affettim. Haşa... Küçük bir kul olarak tabii... Hiçbirinize kin duymuyorum... Amaaa... Bir tek isteğim var... Allah ömür verirse, ben o yargılamalarda bulunmak istiyorum..." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu için öyle bir işe kalkıştılar ki... CHP'lilere sahilde büyük tepki
Kılıçdaroğlu için öyle bir işe kalkıştılar ki... CHP'lilere sahilde büyük tepki
Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler
Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler
ABD Başkanı Joe Biden 'kansere sahibim' deyince ajanslar son dakika geçti meğer...
ABD Başkanı Joe Biden 'kansere sahibim' deyince ajanslar son dakika geçti meğer...
Zaho saldırısı için Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TSK destekli son dakika haberi: Bu çok manidar
Zaho saldırısı için Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TSK destekli son dakika haberi: Bu çok manidar
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Meteoroloji 'Kavrulacağız' dedi İçişleri Bakanlığı harekete geçti 81 ile genelge
Binbaşıyı şehit eden terörist hakkında flaş gelişme! MİT operasyonuyla yakalanmıştı
Binbaşıyı şehit eden terörist hakkında flaş gelişme! MİT operasyonuyla yakalanmıştı
Şeref Oğuz'dan ürküten tahmin: Dolar 24 lira seviyesine görebilir
Şeref Oğuz'dan ürküten tahmin: Dolar 24 lira seviyesine görebilir
Diyarbakır'dan Avrupa'ya dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar
Diyarbakır'dan Avrupa'ya dev ihracat! Hedef 1 milyar dolar
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Musafa Demir kanser oldu! Görevi Nihat Soğuk'a bıraktı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Musafa Demir kanser oldu! Görevi Nihat Soğuk'a bıraktı