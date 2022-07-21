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Bilecik'te yaşandı! Bahçesine giderken feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te yaşandı! Bahçesine giderken feci şekilde can verdi

BİLECİK'te motosikleti ile bahçesine giden 67 yaşındaki yaşlı adam kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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 Bilecik-Bozüyük D-650 kara yolu üzerinde seyir halindeki 51 EN 751 plakalı kamyonet kavşaktan dönüş yapan İsmail Erat (67) kullandığı 26 E 8621 plakalı motosiklete çarptı.

Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail Erat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan şahsın evinden bahçesine gittiği öğrenilirken, kamyon sürücü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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