Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında düşüşte! Enflasyon fena vurdu

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) yılın ilk yarısına ilişkin iç pazardaki satış ve ihracat verilerini açıkladı.

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TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya iç satışları haziran ayında altı ana ürün grubunda yüzde 2 düşüşle 760 bin adede geriledi. Beyaz eşya iç satışları 2022 Ocak-Haziran aralığında ise yüzde 8 düşüşle 4.3 milyon adede indi.

Buna göre, beyaz eşya iç satışları haziran ayında altı ana ürün grubunda yüzde 2 düşüşle 760 bin adede geriledi. Beyaz eşya iç satışları 2022 Ocak-Haziran aralığında ise yüzde 8 düşüşle 4.3 milyon adede indi.

İhracata bakıldığında ise, haziranda altı ana ürün grubundaki ihracatın yüzde 6 düşüşle 2.1 milyon adede gerilediği görüldü. Beyaz eşya ihracatı 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1 artışla 12.9 milyon adede çıktı.