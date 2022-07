Vakalar patladı uzmanı yaptığı açıklama ile ürküttü! “Koronavirüs gümbür gümbür geliyor”

Türkiye’de korona virüs vakaları tırmanışa geçti. Mayıs ayı sonunda 7 bin olan vaka sayısı, Temmuz ayının ikinci haftasında 226 bine yükseldi. Şu anda yapılan testlerin yüzde 40’ının pozitif sonuçlandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Türkiye koşar adım gidiyor. Koronavirüs, yoğun bir şekilde, gümbür gümbür geliyor." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, özellikle Avrupa ve Amerika’da çok hızlı bir yükselişe geçti. Türkiye'de de Mayıs ayı sonu Haziran ayı başında haftalık 7 bin civarı olan hasta sayısı, Haziran ayı sonunda 57 bine, Temmuz’un ikinci haftası 226 bin 532’ye yükseldi.

Testlerin yüzde 40’ı pozitif

Şu an, son çıkan varyant olan Omicron’un alt varyantlarının hakim olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, son varyantın çok fazla bulaşıcı olduğunu belirterek, “Ölüm oranlarına bakıldığında geçtiğimiz dönemlerde yüzde 1 olan ölüm oranı, şu an binde 1’lere indi. Bunun nedeni elbette aşı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Aşı sizin enfeksiyonu tekrar geçirmenizi engellemez, ciddi hasta olmanızı, hastaneye yatışınızı engeller. Fakat baktığınız zaman dünyada Covidi yok saymak gibi bir otorite gelişti, görmezden gelmeye başladık. Maske, mesafe ve hijyeni unuttuk. Türkiye’de de bunların hepsi yok edildi. Şu an solunum sistemi ile geçebilecek tüm hastalıklar için açık kapıyız.

Türkiye koşar adım Covide gidiyor. Kış aylarında günlük 70-80 bin vakayı bulma ihtimalimiz çok yüksek. Şu an vaka sayılarının diğer ülkelere göre düşük çıkmasının bir sebebi de tarama testlerinin istenmemesi.

Bundan 4-5 ay önce günlük 400-500 test yapıyorduk ve bu testlerin yüzde 12’si pozitif çıkıyordu. Şu an günlük 60-70 test yapıyoruz ve bu testlerin yüzde 40’ı pozitif çıkıyor. Yani 500 kişiye test yapsak, 200’ü pozitif çıkacak demektir bu. Daha önce böyle bir dönem hiç yaşamadık” dedi.

Aşılar bizi hala koruyor

Yaz aylarında grip, soğuk algınlığı, üşütme gibi hastalıkların görülmesinin alışılmış bir durum olmadığını anca bu şikayetlerle gelen çok sayıda kişi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sakarya, “İnsanlar Covid ancak bunu bilmeden dışarda dolaşıyor demektir bu. Ancak şu da bir gerçek ki, bu durum toplumsal bağışıklığın da geliştiğinin göstergesi. İnsanlar Covid oluyor ancak hafif atlatıyor” dedi.

İnsanların aşıların koruyuculuğunun devam edip etmediğini merak ettiğini belirten Prof. Dr. Serhan Sakarya, “Aşıların koruyuculuğu bitmedi, hala devam etmekle birlikte, giderek azalıyor. Özellikle aşı olanlar ve Covid geçirenlerin hastalığa karşı yüzde 98 oranında korunuyor. Yine de kişi virüsün yoğun olduğu bölgelerde maskesiz geziyorsa, mesafeyi korumuyorsa ve hijyene de çok dikkat etmiyorsa aşıya rağmen hasta olabilir” diye konuştu.

Aşı karşıtlarına kolay gelsin

Covidin yoğun bir şekilde ve gümbür gümbür geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Sakarya, “Özellikle aşı karşıtlarının Omicron’un yeni çıkan alt varyantlarıyla başları çok sorunlu olacak artık bundan korksunlar. Yapılan araştırmalar, şu an aşı olmayan hasta kesiminde hastaneye yatış oranlarının 7-7,5 kat, ölüm oranlarının ise 14 kat yüksek olduğunu gösteriyor. Sonbahar ayında tüm dünyada hakim varyant olarak karşımıza çıkacak olan varyant bu. Bulaşma ve ölüm oranları çok yüksek olarak geliyor. Aşı karşıtlarına kolay gelsin” ifadelerini kullandı.