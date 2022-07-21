Bolu Yuva köyünde neler oluyor tüm köy hastenelik oldu! Fahrettin Koca son durumu açıkladı

BOLU Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan zehirlenen çok sayıda kişi hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan olaya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca 14 kişinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Köyün neredeyse tamamı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdakilerin böbrekleri iflas ettiğinden diyalize alınıyor.

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Bolu'nun Çaydurt Yuva köyünde içme suyu herkesi hastanelik etti. Yoğun bakımda olan çok sayıda kişi var. Özellikle çocuklarda böbrek yetmezliği sorunu başlarken, bazıları diyalize alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye kaldırılanların durumu hakkında son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca twitter hesabından 14 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtip şunları yazdı:

*Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı.

Vali'den açıklama : Köyün suyunu kestik

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan da son duruma ilişkin son dakika haberleri geldi. Vali Kılıç, tüm köyü hastanelik eden zehirlenmenin kaynağı hakkında şu bilgileri verdi:

-"Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve

Hastaneden açıklama : Böbrek yetmezliği var diyalize aldık



Köyde içme suyundan zehirlenenlerden 6 çocuk Ankara Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Hastane Başhekimliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

*“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji servislerinde Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. İlk hastayı 16.07.2022 tarihinde kabul ettik. Hastaların yaşları 3 ile 15 yaş aralığında değişmektedir.



*Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta Çocuk Nefroloji Servisi'nde izlenmektedir. Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir”.

Çocuklarımda böbrek yetmezliği başladı

Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen çocuklardan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Elif Naz Arslan ve 6 yaşındaki Cemre Mazakoğlu'nun anneleri yaşadıklarını anlattı. Anne Huri Arslan, kızının yoğun bakımda olduğunu belirterek şunları anlattı:

*"Genel olarak çocukları çok etkiledi. Eşim de rahatsız, çocuğumun amcası daha kötü durumda ve hastanede yatıyor. Çocukların bir kısmında böbrek yetmezliği başladı. Arkadaşımızın çocuğunda daha değişik belirtiler oldu. Beyne giden damarlara da etki edilebildiğini öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

"Halüsinasyon görüyorlar"

6 yaşındaki Cemre'nin annesi Şükriye Mazakoğlu da çocuğunda fark ettiği ilk belirtileri ve durumunu şu şekilde anlattı:

*"Önce ateşi çıktı, daha sonrasında karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Tahlilleri temiz çıkmadı, hemen hastaneye yatış yaptırdık, yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama insanları çift ya da bulanık görüyor. Halüsinasyon görmeye de devam ediyor."

İçme suyu mu zehirledi? Hala muamma

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü olayın yaşandığı köyde inceleme başlattı. Ekipler, köyün içme suyu olarak kullandığı depodan numune aldıktan sonra temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından su depolarından köye giden hatlar tamamen kesildi. Bütün köyü hastanelik eden zehirlenmenin kaynağı tam olarak tespit edilmiş değil. Sağlık ekiplerinin incelemesinin sonuçları bekleniyor.



Köyün sularının kesilmesiyle birlikte içme suyu ihtiyacının karşılanması için dün gece saatlerinde kamyonlarla su getirilerek dağıtımı yapıldı.

Köy camisinin avlusuna bırakılan suların dağıtımıyla ilgili konuşan Zeki Yeşiller şunları söyledi:

*“Suları kestik. Su getirdik. Bunları mahallede 6’şarlı halde gece dağıttık. İnşallah kimse susuz kalmayacak. Önemli olan bu süreci temiz bir şekilde idare etmek. Çocuklarımız rahatsız, onlara da üzülüyoruz. Sağlıkçılarımız geldi. Ev ev gezerek anket çalışması yapıyorlar. Devletin bütün kurumları burada. Depolar yıkandı, klorlama yapıldı”

