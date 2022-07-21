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Kutsi'nin eşi ve çocukları kimdir? Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında?

Kutsi'nin eşi ve çocukları kimdir? Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında?

Sevilen şarkıcı Kutsi, 2021'de rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlenmişti. Sibel Ülker'in geçtiğimiz gün yaptığı 'şiddet görüyorum' açıklaması olay olmuş ve Kutsi'nin eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Peki Kutsi'nin eşi Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin çocuğu var mı?

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Şarkıcı Kutsi'nin geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Sibel Ülker'den geçtiğimiz gün kafa larıştıran bir paylaşım geldi. Çocuklarımla beraber psikolojik şiddet görüyorum diyen Sibel Ülker'in iddiaları olay oldu. Bu paylaşım sonrası birçok kişi Kutsi'nin eşini ve çocuklarını dövdüğünü düşündü fakat işin aslını Sibel Ülker son paylaşımı ile anlattı. 

Şarkıcı Kutsi iki çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar’dan 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, oyuncu Feyza Çıpa ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Feyza ile yürümedi:

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili 4 yıllık ilişkilerini ani bir kararla noktaladı.

Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum"

Şaşırtan evlilik:

Kutsi, mart 2021'de rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi.

Sessiz sedasız evlenen Kutsi ve Sibel Ülker’in nikâhını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı.

Şiddet görüyorum: Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Sibel Ülker, dün Instagram sayfasında kafa karıştıran bir açıklama yayınladı.

Ülker sayfasında "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.

Kutsi konuyla ilgili sessizliğini korurken, ikili birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Eski eşinden ilginç paylaşım:

Çıkan haberlerin ardından Kutsi'nin eski eşi Sinem Bayraktutar sevgilisi ile fotoğrafını 'Adamım' notu ile paylaştı.

Sibel Ülker kimdir:  Sibel Ülker “Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey; bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altına hiç bilmediğiniz yüzleri var.” dedi. 

Sibel Ülker Benim Adım Melek dizisindeki Seyit karakterine hayat veren Poyraz Ar'ın annesidir. İstanbul doğumlu Sibel Ülker 39 yaşındadır. Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi ve Kutsi'nin eşi olması dışında kişisel olarak fazla bilgi yer almıyor.

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