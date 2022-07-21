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Düğün yemeğinden dönüyorlardı! Konvoy birbirine girdi ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğün yemeğinden dönüyorlardı! Konvoy birbirine girdi ölü ve yaralılar var

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların düğün yemeğinden döndüğü bildirildi.

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Bir düğün yemeğinden dönen otomobillerin oluşturduğu konvoy, Susuzmüsellim Mahallesi'nde kaza yaptı. Beş otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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