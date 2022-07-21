Mardin'de korkunç olay! Yürürken bir anda kanlar içinde kaldı

MARDİN'den son gelen haber korkunç! Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun başına mermi isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuğun durumu ağır... Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Abone ol
Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüyen Onur Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Başboğa'nın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilçede özel bir hastaneye kaldırdı.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.