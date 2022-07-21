Kuzey Akım 1'de gaz Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı

Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayan Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı, 10 günlük bakımın ardından tekrar gaz tedarikine başladı.

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Rus gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki bakım çalışmaları sona erdi. Boru hattı operatörü tarafından yapılan açıklamada, 10 günlük çalışmanın ardından Avrupa’ya gaz akışının yeniden başladığı bildirildi.

"Rusya gazı tamamen kesebilir" endişesi

Avrupa, Rus gaz arzının Moskova yönetimi tarafından durdurulabileceği yönünde endişeliydi. Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere Mart ayına kadar gaz kullanımını yüzde 15 azaltmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor" diyen von der Leyen, Rus doğalgaz akışının tamamen kesilmesini "Avrupa’nın hazır olması gereken muhtemel bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya yönetimi ise güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek Batı’nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Gaz türbini Kanada’nın yaptırımına takıldı

Geçtiğimiz haftalarda Alman Siemens grubu Kuzey Akım gaz boru hattının gaz türbinin motorlarını tamir için Kanada’ya göndermişti. Ancak Kanada, türbin motorlarının Siemens’e teslim edilmeyeceğini duyurmuş, gerekçe olarak da Kanada’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Rusya’ya uyguladığı ambargolar gösterilmişti. Haziran ayında başlayan gaz türbinleri krizi gerekçe gösterilecek günde 160 milyon metreküp gaz pompalama hacmine sahip gaz boru hattından yüzde 40 kapasitesine denk gelen 67 milyon metreküp gaz pompalandı. Kriz boyunca Rusya’da sorunun çözülmesi yönünde açıklamalar yapılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin türbinlerin iadesinin yapılmaması durumunda gaz sevkiyatının 30 milyon metreküpe kadar düşebileceğini söylemişti.

Kanada gaz türbinini teslim etmeye karar verdi

Gazprom, Siemens’ten türbinlerin teslimatına dair bilgi alamayınca Siemens, Kanada’ya defalarca türbinlerin teslimi için başvuruda bulunmuştu. Kanada hükümeti de 9 Temmuz’da türbinlerin teslimine karar vermişti. Rus Kommersant gazetesi Pazartesi günü, Kanada’nın türbini hafta sonu uçakla Almanya’ya gönderdiğini ve 24 Temmuz'da Rusya’ya ulaşmasının beklendiğini belirtmişti.

Rusya’dan başlayan boru hattı Baltık Denizi altından Almanya’nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor. Kuzey Akım 1 gaz boru hattında Rus petrol şirketi Gazprom’un yüzde 51’lik hissesi bulunurken, Alman petrol şirketinin yüzde 15, Hollanda ve Fransa petrol şirketlerinin ise yüzde 9’ar hissesi bulunuyor.