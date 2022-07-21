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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı

Belucistan eyaletinde 1 Haziran'dan beri etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a ulaşırken, 63 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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Belucistan Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Ketta ve Jaffarabad şehirlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette, 1 Haziran'dan bu yana etkili şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 90'a çıktı, 63 kişi de yaralandı.

Eyalet genelinde meydana gelen sellerde 706 çiftlik hayvanı telef oldu, 4 bine yakın ev hasar gördü.

Yetkililer, 9 köprü ve çok sayıda yolun sular altında kaldığını, eyaletin 30 yıl aranın ardından ilk defa bu şekilde yoğun yağış aldığını belirtti.

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