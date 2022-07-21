BIST 2.526
DOLAR 17,68
EURO 18,06
ALTIN 957,09
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Dünya otomobil devi kıyım yapacak! Harekete geçtiler... Binlerce kişi işsiz kalacak

Dünya otomobil devi kıyım yapacak! Harekete geçtiler... Binlerce kişi işsiz kalacak

Otomobil devi Ford radikal bir karar aldı. Elektrikli araç piyasasına daha güçlü girmek için fon yaratmak üzere karını artırmayı hedefleyen Ford Motor'un çalışan sayısını önümüzdeki haftalarda 8 bin civarında azaltması bekleniyor.

Abone ol

Ford'un CEO'su martta radikal bir adımla elektrikli ve içten yanmalı otomobil üretimlerinden sorumlu departmanları ayırmıştı. Elektrikli otomobil operasyonları için Model e departmanı, geleneksel otomobil üretimleri için Ford Blue kurulmuştu.

İşten çıkarmalar bu yaz başlayabilir

İşten çıkarmaların Ford'un çeşitli operasyonel görevlerdeki maaşlı çalışanları arasında gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi. İşten çıkarmaların aşamalar halinde gelebileceği ancak planın bu yaz başlamasının muhtemel göründüğü aktarıldı.

Ford, işten çıkarmaların büyük kısmının beklendiği ABD'de yaklaşık 31 bin maaşlı eleman çalıştırıyor.

Ford olası işten çıkarmalar hakkında açıklama yapmazken elektrikli otomobillerin büyümesinden yararlanmak için şirketi yeniden şekillendirmeye odaklandığını açıkladı. Şirketin baş iletişim sorumlusu Mark Truby yaptığı açıklamada, sektörün en iyileriyle rekabet etmek adına maliyetleri düşürmek için net hedefler belirlediklerini söyledi.

''Kârın anahtarı personeli azaltmakta''

Farley artan emtia ve garanti maaliyetleri nedeniyle elektrikli Mustang Mach-E ve diğer elektrikli modellerde buharlaşan kârları artırmanın anahtarının personeli azaltmak olduğunu söylemişti.

Ford'un CEO'su şubatta düzenlenen Wolfe Research otomobil konferansında, “Çok fazla personelimiz var” ifadelerini kullanmıştı.

ABD merkezli Fotor Motor Co.'nun elektrikli otomobil operasyonlarını finanse etmek için kârlarını artırmaya çalıştığı ve gelecek haftalarda 8 bin kadar çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre işten çıkarmalar geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin üretimlerinden sorumlu Ford Blue biriminde yapılacak.

Planın henüz kesinleşmediği ve detayların değişebileceği belirtildi.

3 milyar dolarlık maliyeti azaltma hedefi

Söz konusu hamle, Ford'un CEO'su Jim Farley'nin 2026'ya kadar 3 milyar dolarlık maliyet azaltma planının önemli bir parçası. Farley, Ford Blue'yu “tüm işletme için kâr ve nakit motoruna” dönüştürmek istediğini söylemişti.

Ford’un hisseleri, enflasyon korkuları ve otomotiv endüstrisini sarsan tedarik zinciri sıkıntıları gündemdeyken bu yıl salı gününe kadar yüzde 39 değer kaybetti.

Farley martta elektrikli otomobil harcamalarını 50 milyar dolara çıkardı ve geçen yıl ABD’de 27 bin 140 adet sattıktan sonra 2026'ya kadar yılda 2 milyon elektrikli otomobil üretme hedefi koydu.

İlk çeyrekte 3,1 milyar dolarlık kayıp

Elektrikli F-150 Lightning kamyoneti piyasaya yeni sürüldüğünden geçen ay Ford'un elektrikli otomobil satışları önceki yıla kıyasla yüzde 76,6 arttı.

Car and Driver'ın bildirdiğine göre Ford, 2022’nin ilk çeyreğinde 3,1 milyar dolar kaybetti. Ancak bunun büyük bir kısmı elektrikli otomobil girişimi Rivian’daki hissesindeki keskin düşüşten kaynaklandı. Bununla birlikte faaliyet kârı 2,3 milyar dolara geriledi. 2021'in ilk çeyreğinde bu rakam 3,9 milyar dolardı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Üvey Baba'nın Lamia'sı olarak tanınmıştı! Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı
Foto Galeri Üvey Baba'nın Lamia'sı olarak tanınmıştı! Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Dolar Merkez Bankası'nı beklerken çıldırdı! Gözler saat 14:00'teki faiz kararına çevrildi
Sibel Ülker kimdir, kiminle evliydi çocuklarının babası ilk eşi kimdir?
Sibel Ülker kimdir, kiminle evliydi çocuklarının babası ilk eşi kimdir?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirisi için AYM'den karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK eleştirisi için AYM'den karar çıktı
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı
Düğün yemeğinden dönüyorlardı! Konvoy birbirine girdi ölü ve yaralılar var
Düğün yemeğinden dönüyorlardı! Konvoy birbirine girdi ölü ve yaralılar var
Kuzey Akım 1'de gaz Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı
Kuzey Akım 1'de gaz Avrupa'ya gaz akışı yeniden başladı
Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü kimdir kiminle evli eşi Esat Palazoğlu kimdir?
Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü kimdir kiminle evli eşi Esat Palazoğlu kimdir?
Mardin'de korkunç olay! Yürürken bir anda kanlar içinde kaldı
Mardin'de korkunç olay! Yürürken bir anda kanlar içinde kaldı
CHP'den fındık fiyatları için hükümete çağrı
CHP'den fındık fiyatları için hükümete çağrı
Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var
Otoyol ve köprü kaçak HGS geçiş ödemelerinde süre değişti! 4 katı para cezası var