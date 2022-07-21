Dünya otomobil devi kıyım yapacak! Harekete geçtiler... Binlerce kişi işsiz kalacak

Otomobil devi Ford radikal bir karar aldı. Elektrikli araç piyasasına daha güçlü girmek için fon yaratmak üzere karını artırmayı hedefleyen Ford Motor'un çalışan sayısını önümüzdeki haftalarda 8 bin civarında azaltması bekleniyor.

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Ford'un CEO'su martta radikal bir adımla elektrikli ve içten yanmalı otomobil üretimlerinden sorumlu departmanları ayırmıştı. Elektrikli otomobil operasyonları için Model e departmanı, geleneksel otomobil üretimleri için Ford Blue kurulmuştu.

İşten çıkarmalar bu yaz başlayabilir

İşten çıkarmaların Ford'un çeşitli operasyonel görevlerdeki maaşlı çalışanları arasında gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi. İşten çıkarmaların aşamalar halinde gelebileceği ancak planın bu yaz başlamasının muhtemel göründüğü aktarıldı.

Ford, işten çıkarmaların büyük kısmının beklendiği ABD'de yaklaşık 31 bin maaşlı eleman çalıştırıyor.

Ford olası işten çıkarmalar hakkında açıklama yapmazken elektrikli otomobillerin büyümesinden yararlanmak için şirketi yeniden şekillendirmeye odaklandığını açıkladı. Şirketin baş iletişim sorumlusu Mark Truby yaptığı açıklamada, sektörün en iyileriyle rekabet etmek adına maliyetleri düşürmek için net hedefler belirlediklerini söyledi.

''Kârın anahtarı personeli azaltmakta''

Farley artan emtia ve garanti maaliyetleri nedeniyle elektrikli Mustang Mach-E ve diğer elektrikli modellerde buharlaşan kârları artırmanın anahtarının personeli azaltmak olduğunu söylemişti.

Ford'un CEO'su şubatta düzenlenen Wolfe Research otomobil konferansında, “Çok fazla personelimiz var” ifadelerini kullanmıştı.

ABD merkezli Fotor Motor Co.'nun elektrikli otomobil operasyonlarını finanse etmek için kârlarını artırmaya çalıştığı ve gelecek haftalarda 8 bin kadar çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre işten çıkarmalar geleneksel içten yanmalı motorlu otomobillerin üretimlerinden sorumlu Ford Blue biriminde yapılacak.

Planın henüz kesinleşmediği ve detayların değişebileceği belirtildi.

3 milyar dolarlık maliyeti azaltma hedefi

Söz konusu hamle, Ford'un CEO'su Jim Farley'nin 2026'ya kadar 3 milyar dolarlık maliyet azaltma planının önemli bir parçası. Farley, Ford Blue'yu “tüm işletme için kâr ve nakit motoruna” dönüştürmek istediğini söylemişti.

Ford’un hisseleri, enflasyon korkuları ve otomotiv endüstrisini sarsan tedarik zinciri sıkıntıları gündemdeyken bu yıl salı gününe kadar yüzde 39 değer kaybetti.

Farley martta elektrikli otomobil harcamalarını 50 milyar dolara çıkardı ve geçen yıl ABD’de 27 bin 140 adet sattıktan sonra 2026'ya kadar yılda 2 milyon elektrikli otomobil üretme hedefi koydu.

İlk çeyrekte 3,1 milyar dolarlık kayıp

Elektrikli F-150 Lightning kamyoneti piyasaya yeni sürüldüğünden geçen ay Ford'un elektrikli otomobil satışları önceki yıla kıyasla yüzde 76,6 arttı.

Car and Driver'ın bildirdiğine göre Ford, 2022’nin ilk çeyreğinde 3,1 milyar dolar kaybetti. Ancak bunun büyük bir kısmı elektrikli otomobil girişimi Rivian’daki hissesindeki keskin düşüşten kaynaklandı. Bununla birlikte faaliyet kârı 2,3 milyar dolara geriledi. 2021'in ilk çeyreğinde bu rakam 3,9 milyar dolardı.