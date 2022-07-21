Üvey Baba'nın Lamia'sı olarak tanınmıştı! Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı

90'lı yılların ilgiyle izlenen dizisi "Üvey Baba"da Lamia karakteriyle rol alan Burçin Abdullah o dönem başarılı performansıyla göz doldurmuştu. İlk televizyon deneyimini küçük yaşlarda tadan Abdullah şimdilerde evlendi ve yuvasını kurdu. Seneler geçmesine rağmen güzelliği ile büyüleyen Abdullah'ın son hali görenleri şoke etti..