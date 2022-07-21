Üvey Baba'nın Lamia'sı olarak tanınmıştı! Burçin Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı
Bir dönemin ekranlara damga vuran dizisi "Üvey Baba"da Lamia karakterine hayat veren Burçin Abdullah oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Güzelliği ile hafızalara kazınan Abdullah, şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olarak takipçilerinin karşısına çıkıyor. Duru haliyle göz dolduran Abdullah'ın son hali görenleri şaşırttı... İşte haberin detayları..
90'lı yılların ilgiyle izlenen dizisi "Üvey Baba"da Lamia karakteriyle rol alan Burçin Abdullah o dönem başarılı performansıyla göz doldurmuştu. İlk televizyon deneyimini küçük yaşlarda tadan Abdullah şimdilerde evlendi ve yuvasını kurdu. Seneler geçmesine rağmen güzelliği ile büyüleyen Abdullah'ın son hali görenleri şoke etti..
90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. Küçük Burçin büyüdü, güzelliğiyle hayran bıraktı. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan Burçin Abdullah güzelliğiyle göz kamaştırıyor.
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah'ın son haliyle hayran bıraktı! 90'lı yılların çocuk oyuncusu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekti.
Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, değişimiyle sosyal medya gündeminde.