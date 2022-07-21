Yeni formalar satış rekoru kırdı! İşte Fener'in kasasına giren para

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları taraftarın büyük ilgisini gördü. İlk 24 saatte 39 bin 435 adet satışla Sarı-Lacivertlilerin kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL girdi.

Abone ol

Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda giyeceği formaları düzenlendiği formaları düzenlediği lansmanla görücüye çıkardı. Formaları ünlü oyuncular taşırken başkan Ali koç camiadan satış rekoru kırmasını beklediğini söyledi.

Fenerium tarihinin en yüksek satış rakamı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu. Önceki gün sunulan üç formadan ilk 24 saatte 39 bin 435 adet satan sarı-lacivertliler, bir günde Fenerium tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı.

24 milyonu geçti

Sarı-lacivertliler, 629 TL'den alıcı bulan formalardan kasasına 24 milyon 804 bin 615 TL koymayı başardı.

Formalar yalnızca 72 gram ve bu alanda dünyanın en hafif forması. Fenerbahçe'de 2022-23 sezon lansmanında 352.848 adet ile geçen sezon forma satışında kulüp rekoru kırıldığı açıklandı.

Ali Koç rekor bekliyor

Taraftardan forma satış rekoru kırmalarını isteyen Koç, "Puma ile bir senedir çalışıyoruz. Dizayn konusunda Fenerbahçe artık çok daha özgürdür. Biz bundan sonraki sezonun formalarını bile neredeyse onaylamış vaziyetteyiz. Gitgeller yaşanıyor ama sürecin tamamen içindeyiz. Bize has formalar üretiliyor. Bu bizim için çok önem arz ediyor. Büyük yenilik, çünkü sıkıntı yaşıyoruz bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş ise tüm takım olarak yeni formaları çok beğendiklerini söyledi.

Kaynak: Sabah