Bodrum Cennet Koyu iddiaları! Cengiz İnşaat villa ve otel dikiyor imarımız var diyorlar

BODRUM 'daki Cennet Koyu'ndaki projesi tepkilerin merkezine yerleşti. Cengiz Holding'e ait inşaat şirketi Cennet Koyu'na villa ve otel dikiyor. Kamuoyundan Cennet Koyu'nun yok edilmesine tepki yükselirken, imarın Danıştay tarafından iptal edildiği önü sürüldü. Cengiz İnşaat ise 'iptal bizi etkilemiyor imar iznimiz var' açıklaması yaptı.

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Bodrum’un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatına başlıyor. Mehmet Cengiz, proje için Bulgari ile el sıkıştı. Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye tepkilerin artması ve Bodrum sakinlerinin eylem yapması üzerine Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı. Cengiz İnşaat, şirketin Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan taşınmazı ile ilgili Danıştay'da herhangi bir dava bulunmadığını, burada hayata geçirilecek projenin sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirileceğini iddia etti.

CENNET KOYU : Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gölköy Mahallesi’nde yer alan turistik Cennet Koy’una teknelerle ulaşılıyor. Doğa harikası olan Cennet Koyu'nun 678 bin metrekarelik hazineye ait kısmınının Mehmet Cengiz tarafından 277 Milyon TL’ye alındı.



Bizim alan taşlık

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar Cennet Koyu'nun en güzel kısmına ait. Cengiz Holding yaptığı açıklamada kendilerinin otel ve villa yapacakları arazilerinin taşlık olduğunu belirtip bir de aşağıdaki görseli paylaştı.

Cengiz Holding: Bizim imar iznimiz var

Cennet Koyu'na otel ve villa yapmak için harekete geçen Cengiz Holding, Danıştay'ın iptal kararı verdiği iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

-"Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesi'nde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir. Parselin bulunduğu alan, 1990'lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012'de buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir.

İmar planlı 277 milyona aldık

*Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277 milyon TL (o dönemki kurla 152 milyon dolar) teklif veren alıcı ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında alıcının sahip olduğu şirket olan Bodrum bir Turizm Yatırım AŞ ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Tapudan devrini önleyecek karar yok

*İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir AŞ, ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir AŞ, daha sonra Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde şirketimize intikal etmiştir."

Danıştayın iptal kararı bizi bağlamıyor

*"Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın alıcıya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir. Arazinin tapusunun şirketimize devrinden sonra 2013'te arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24 Ocak 2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır.

Tarihi alanda arkeolojik kalıntı bulamamışlar

*Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İmarı çıkarıp özelleştirdiler

*Parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012'de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

"Sit alanı korunacak"

Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısmın ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edildiği belirtilen açıklamada, "Kanun gereği bu 1. derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.

Cennet Koyu'yla ilgili sosyal medyaya düşen iddialara göre otel ve villa yapılacak arazide tarihi eserler var. Sosyal medyada yayılan görsellerde inşaat dozerlerinin tarihi eserlerin üstünden geçtiği iddiaları yayıldı.



Otel nereye yapıcak?

Cengiz Holding otel ve villaların yapılacağı alanla ilgili de şunları duyurdu:

*Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir.

Cengiz Holding açıklamasında otel ve villa yapacakları alanın görseli olarak bu verildi.

Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir." ifadeleri kullanıldı.