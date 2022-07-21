Cübbeli Ahmet'in oğlu Yusuf Ünlü kimdir, kaç yaşında evli mi? Cübbeli Ahmet'İn gelini var mı?

Son günlerde Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nu ile olan söz düellosu ile yeniden adını duyuran cübbeli Ahmet Hoca'nın hayatı da merak konusu oldu. 57 yaşında olan Ahmet Mahmut Ünlü nam-ı diğer Cübbeli Ahmet aslen Fatih doğumlu. 2 eşi olan Cübbeli Ahmet'in resmi nikahlı eşi Mine Ünlü, dini nikahlı eşi ise Büşra Mihrimah Ünlü'dür. Cübbeli Ahmet Hoca'nın 8 çocuğu vardı ama Yusuf Ünlü, Yüsra Ünlü en çok bilinenleridir.

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İsmailağa Cemaati'nin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kasetle tehdit etmesinin ardından söylemleri ile sık sık gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca yeniden adını duyurdu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın hayatı da hep merak edilen konulardan birisi oldu. 57 yaşında olan Cübbeli Ahmet Hoca aslen İstanbul Fatih doğumlu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın iki eşi vardır. Bir resmi nikahı olan Cübbeli Ahmet'in ilk ve resmi eşi Mine Ünlü'dür. Dini nikahlı eşi ise Büşra Mihrimah Ünlü olmuştur. Dini nikahlı olan 2. eşinin adı aslında Mehrican Arabul'dur. İlk eşi Mine Ünlü boşanmak istemeyince karı-koca gibi görünebilmek için mahkeme kararıyla adını ve soyadını ’Büşra Mihrimah Ünlü’ diye değiştirdi.

Cübbeli Ahmet kimdir: 27 Şubat 1965 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Cübbeli Ahmet'in memleketi aslen Giresun'dur. Cübbeli Ahmet'in doğduğu ev İsmailağa Camisi’ne çok yakın olduğu için babasıyla birlikte henüz 3 yaşındayken İsmailağa Camisi’ne gidip gelmeye başladı.

İlkokul bittikten sonra, Fatih Koleji’nde orta öğrenime başladı. Bir yandan Kur’an kursuna giden Cübbeli Ahmet, kolejdeki dersleri yerine vaktini Kur’an kursuna ayırdı. İkinci sınıfa geldiğinde de okulunu bıraktı.

Okulu bıraktıktan sonra da İsmailağa Kur’an Kursu’ndan ders almaya başladı. 12 yaşına geldiğinde İstanbul’daki ilk vaazını Yavuz Selim Camii’sinde verdi. Bir yandan eğitim görürken diğer yandan da vaazlara devam etti. Ünü de yayılmaya başladı. Cübbeli Ahmet'in ders temposuna kimse yetişemediği için Rize'den gelen bir hocanın metodunu beğenerek küçük yaşta Rize'ye gitti ve 2 yıla yakın burada kaldı. Eğitiminin ardından da Hoca olarak İstanbul'a döndü. 4 ayda da hafızlığı tamamladı. İlk defa 1983 yılında 17 yaşındayken hacca gitti.

1997 yılına kadar babasının kazancı ile geçimini sağladı. Babasının işlerinin bozulması ve iflas etmesinin ardından kendisinin kaleme aldığı risalelerin geliri ile geçimini sağladı. Şeker hastası olduğu için askere gitmeyen Cübbeli Ahmet, 1990 yılının başlarında ”Fatih Hak Ve Hizmet Vakfı” kurdu.

Peki Cübbeli lakabını kim neden koydu? İsmailağa Camisi’nin karşısında bulunan terzi Fahri Efendi ders verdiği 2 öğrencinin de isminin Ahmet olması üzerine Ahmet Mahmut Ünlü'ye 'Cübbeli Ahmet' ismini koydu.

Resmi eşi Mine Ünlü: Cübbeli Ahmet'in resmi nikahlı eşi Mine Ünlü ve dini nikahlı eşi Büşra Mihrimah Ünlü olmak üzere 2 eşi var. 8 çocuğu olan Cübbeli Ahmet'in sadece Yüsra ve Yusuf Ünlü ismindeki iki çocuğu hakkında bilgi biliniyor.

Dini nikahlı eşi: Dini nikahlı olan 2. eşinin adı aslında Mehrican Arabul'dur. Cübbeli Ahmet'in yanına bazı dini sorular sormak için 1992 yılında giden Mehrican'ı Cübbeli Ahmet beğenince 2. eşi yapmak istedi. İlk eşi Mine Ünlü boşanmak istemeyince karı-koca gibi görünebilmek için mahkeme kararıyla adını ve soyadını ’Büşra Mihrimah Ünlü’ diye değiştirdi.

Oğlu Yusuf Ünlü: Oğlu Yusuf Ünlü'nün de geçtiğimiz yıllarda Dolce & Gabbana ayakkabıları, Emporio Armani jean pantolonu, Burberry montu ve Audi A3 model otomobili gündem oldu.

Kızı Yüsra Ünlü: Cübbeli Ahmetin kızı Yüsra Ünlü de 2018 yılında Bolulu iş insanı Esat Palazoğlu ile evlendi. Aziz Yıldırım'ın da katıldığı düğüne eski Başbakan Ahmet Davutoğlu telefonla bağlandı.