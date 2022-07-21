Merkez Bankası faiz kararını verdi! Merkez Bankası 7. kez faizi yüzde 14'te sabit tuttu

TÜRKİYE Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıkladı. Ekonomistler 'MB faizi sabit tutacak' demişti, Merkez Bankası da piyasaları şaşırtmadı. Merkez Bankası, yılın ilk 6 ayında olduğu gibi politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası faiz kararı ile dolar kuru 17.68'ın üstüne tırmandı.

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Enflasyon her ay yükselmeye devam ederken ve dolar 17.66 lira sınırını aşıp 2022 yılının rekorlarını kırarken, piyasalarda tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. MErkez Bankası, yükselen enflasyon ve çıldıran dolar kuruna rağmen yılın 2022 yılı içerisinde 7 kez faizi yüzde 14'te sabit tuttu.

Yükselen enflasyona ve sert artan döviz kurlarına rağmen farklı anketlere katılan ekonomistler merkezden herhangi bir faiz adımı beklemiyordu. Ancak kimi ekonomistler yıl içerisinde faiz değişikliği öngörüyor.

Kur sabit kaldı Türk Lirası adeta eridi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda TCMB geçtiğimiz eylülden ocak ayına kadar politika faizi olan haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmiş, faiz indirimleri TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı. Bu yıl TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası açıklaması...

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelerele yer verildi:

- Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler olumsuz yönde etkisini sürdürmeye devam etmiş, dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

Ülkelerin para politikasında ayrışma devam ediyor

- Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.

Gerekirse ilave tedbirler uygulanacak

Yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.

Dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülüyor

- Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

Tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik

- Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

Tüm araçlar Liralaşma stratejisinde kullanılacak

- TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.