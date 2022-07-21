Pınar Damar asılı bulunmuştu katili gizli aşığı çıktı! Kuzeninin eşiyle yasak ilişki

İSTANBUL İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Pınar Damar (32), geçtiğimiz pazartesi günü iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Pınar Damar'ı son gören kişi akşam yemeği yediği erkek arkadaşı olunca gözler ona dönmüştü. Aramalar sonunda Pınar Damar ormanda asılı bulundu. İlk anda intihar gibi görünen olay cinayet çıktı. Katil ise ailedendi ve iddiasına göre bu bir yasak ilişki cinayetiydi..