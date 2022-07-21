Pınar Damar asılı bulunmuştu katili gizli aşığı çıktı! Kuzeninin eşiyle yasak ilişki
İSTANBUL kayıp olarak aranan Pınar Damar ormanda asılı bulunmuştu. İlk anda intihar sanılırken, polis cinayet olduğunu tespit etti. Pınar Damar'ın katili ise hiç beklenmedik bir isim çıktı. Pınar Damar'ın kuzeninin eşi gözaltına alınınca cinayeti itiraf etti.
İSTANBUL İkitelli Mehmet Akif Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Pınar Damar (32), geçtiğimiz pazartesi günü iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Pınar Damar'ı son gören kişi akşam yemeği yediği erkek arkadaşı olunca gözler ona dönmüştü. Aramalar sonunda Pınar Damar ormanda asılı bulundu. İlk anda intihar gibi görünen olay cinayet çıktı. Katil ise ailedendi ve iddiasına göre bu bir yasak ilişki cinayetiydi..
Pınar Damar pazartesi günü işten çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı. Genç kadının eve dönmemesi üzerine kız kardeşi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. 19 Temmuz sabahı yapılan başvuru üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Araştırmalarda, genç kadının 18 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıkıp erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi. Sosyal medyada da gündem olan Damar’ın kaybolmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda polis genç kadının erkek arkadaşının ifadesine de başvurdu.
Katil erkek arkadaşı değil
Damar’ın iki yıldır birlikte olduğu ve zaman zaman kavga ettikleri ileri sürülen erkek arkadaşı, ifadesinde, “Birlikte yemek yedik. Alkol aldık, saat 21.00 gibi kendisini evinin bulunduğu sokağın başına bıraktım” dedi.