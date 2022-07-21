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MİT'in getirdiği Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden terörist için flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'in getirdiği Binbaşı Kulaksız'ı şehit eden terörist için flaş karar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit olduğu saldırının son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, tutuklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 7 yıl önce şehit olduğu saldırının son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, tutuklandı.

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin açılan dava kapsamında Muş'a getirilen "Zerdeşt" kod adlı terörist Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çelik'in yanı sıra avukatları katıldı.

Binbaşı Kulaksız'ın şehit edilmesiyle alakasının olmadığını ileri süren terörist Çelik, susma hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Avukatları da adli kontrol hükümleri kapsamında sanığın serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, terörist Çelik'in, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ülkenin bütünlüğün bozmaya teşebbüs" suçlarını işlediğine dair kuvvetli şüphe ve kaçma ihtimalinin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, 3 Kasım'a ertelendi.

Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te Binbaşı Kulaksız'ın evine gittiği sırada terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilgili devam eden davada, "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.


İddianamede, terörist Çelik'in saldırının yapılmasını kolaylaştırdığı, yardım ettiği ve saldırıya bizzat katıldığına dair bazı teröristler ile gizli tanıkların ifadeleri yer alıyor.

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