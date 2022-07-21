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Tartışmanın sonu feci bitti! Kayınvalidesinin evinde dehşet saçtı

Tartışmanın sonu feci bitti! Kayınvalidesinin evinde dehşet saçtı

Kadına şiddet bitmiyor. Son haber Afyonkarahisar'dan geldi. Bir kişi tartıştığı eşini silahla yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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 Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde karısını tabancayla yaralayan kişi, gözaltına alındı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç. ile karısı E.Ç, evlerinde tartıştı.

Tartışma sonucu E.Ç, babasının evine gitti. D.Ç. de konuşmak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi E.Ç'yle tartışmaya devam etti.

Kavgaya dönüşen olayda D.Ç, kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç'ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri şüpheli D.Ç'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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