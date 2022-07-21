22 Temmuz sabahı gram altın çakıldı! Merkez Bankası'ndan haber gelince altın arttı
Altın ons fiyatı Nisan 2020'deki seviyenin altına geriledi. Ons fiyatının 1693 dolar seviyesine düşmesiyle gram altın yüzde 0,25 azalarak 955 liraya geriledi. Gram altının fiyatı Merkez Bankası'nın faiz artımını yapmamasıyla birlikte öğleden sonra toparlandı. Gram altın günü 970 liradan kapattı.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarında daha fazla agresifleşebileceği beklentisiyle altın fiyatları yatırımcısına şok yaşatıyor. Ons altın gün içinde yüzde 0,20 değer kaybederek Nisan 2020'deki seviyesinin altına düştü. 1693 dolar seviyesine düşen ons altının gerilemesiyle gram altın yüzde yüzde 0,25 değer kaybederek 955 lirayı gördü.
Altın öğleden sonra yükseldi: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında dolar kuru atak yapınca altın fiyatları da ona uydu. Öğleden sonra gram altının fiyatı hızlı bir toparlanmayla 970 liraya kadar çıktı. Gram altın saat 17.30 itibariyle 970 liradan günü kapattı. Çeyrek altın 1.587, yarım altın 3.174, cumhuriyet altını 6.330 liradan alıcı buluyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gidişatıyla ilgili konuştu. TGRT Haber'e konuk olan İslam Memiş, altın için yıl sonu tahmininde bulundu ve şunları söyledi:
-Dar bant aralığına sıkışan bir emtia fiyatı var. Gümüş ve altının ons fiyatında görüyoruz, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 1680 ile 1720 dolar arasına sıkıştı.