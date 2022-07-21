ABD, Rus oligarkın yatında buldu! 'Faberge yumurtası'na paha biçilemiyor

ABD tarafından el konulan, Rus oligarka ait süper yatın içerisinden çıkan dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yatta, mücevherlerle yapılan Faberge yumurtalarından bulundu. Yumurtanın dünyadaki son bir kaç örneğinden biri olduğu, bu nedenle paha biçilemediği söyleniyor.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası bir çok Rus oligarka gelen yaptırımlar kapsamında ABD'nin el koyduğu süper yatta herkesi şaşkına çeviren bir sürpriz ortaya çıktı.

Süper yatta faberge yumurtası

ABD Başsavcı yardımcısı Lisa Monaco, ABD makamlarının el koyduğu Rus oligarka ait bir süper yatta paha biçilemeyen Faberge yumurtalarından birinin bulunduğunu açıkladı.

Monaco açıklamasında "Yatlardan birinde Faberge yumurtası bulduk. Her şey giderek daha ilginç bir hal alamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Başsavcı yardımcısı tam olarak hangi süper yattan bahsettiğini ya da yatın hangi oligarka ait olduğunu açıklamadı ancak yatın Fiji'den yola çıktığını ve şu anda San Diego Körfezi'nde demirli olduğunu söyledi.

Dünya basınında çıkan haberler: Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait

İngiliz Guardian gazetesi geçtiğimiz ay sonlarında ABD kolluk kuvvetleri tarafından el konulan 300 milyon Dolar değerindeki 'Amadea' isimli yatın bahsi geçen Yat olabileceğini yazdı. CNN International ise söz konusu yatın Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait olduğunu yazdı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Rus oligark Kerimov'un kara para akladığına dair ellerinde önemli kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Milyonlarca dolar değerinde: Mücevherlerle hazırlanıyor

Deve kuşu yumurtasından esinlenerek mücevherlerle hazırlanan tasarım dünyada kalan son bir kaç örnekten olduğu için değerinin milyonlarca dolar olduğu düşünülüyor.

Faberge yumurtası nedir? 'Faberge İmparatorluk Yumurtaları' 1885 yılında genç kuyumcu Carl Faberge tarafından Rus Çarı 3. Alexandr için dizayn edildikten sonra bir gelenek haline geldi. Faberge'in toplamda 50 adet Yumurta ürettiği ve bunların dünyanın dört bir yanına dağıldığı düşünülüyor. Şimdiye kadar bu yumurtalardan 43'ü ortaya çıktı, 7'si ise kayıp. Yumurtalar son olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenmiş ve büyük ilgi çekmişti.

Rus Çarı 3. Alexandr, 1885’te Hıristiyanların Paskalya Bayramı için eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye edilmek üzere mücevher tasarımcısı Carl Faberge’i görevlendirdi. Paskalya Bayramı’nda kullanılan yumurtalardan ilham alan Faberge, İmparatoriçe için devekuşu yumurtasının içini ve dışını mücevher kaplayarak yumurtayı tasarladı.

İlk yumurtanın çok beğenilmesi üzerine her yıl paskalya bayramında üretim süreci Çar’dan bile gizli tutularak Faberge İmparatorluk Yumurtaları, Çarlık’ta bir gelenek halini aldı.

Şık tasarımları ile dikkat çeken büyük yumurtaların içinde çoğunlukla sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut.