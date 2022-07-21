Adnan Oktar'a erotik fotoğraflar! Mürit Duygu Polat'ın mektubu harekete geçirdi
Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmuyor. 'Kedicikler' dediği müritlerinden Duygu Polat'ın Oktar'a gönderdiği mektup cezaevi yönetimini harekete geçirdi. Mektup içerisindeki erotik fotoğraflar alıkonuldu. Bunun üzerine Adnan Oktar ne yaptı...
Adnan Oktar, Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklandıktan sonra önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulmuş, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmiş, yaklaşık üç ay önce de Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.
Oktar'ın Edirne Cezaevinden taşınmadan önce şaşırtan bir olaya karıştığı ortaya çıktı.
SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre, Adnan Oktar'ın 'Kediciklerim' dediği kadın müridlerinden Duygu Polat, İstanbul Silivri adresinden Edirne Cezaevindeki Oktar'a bir mektup gönderdi.
Cezaevi Mektup Okuma Komisyonu zarfı incelediğinde, önce bir A4 kağıdına yazılmış mektup ve arka yüzünde "canımın en içi.." yazılı fotoğraf görüldü.