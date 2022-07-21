Adnan Oktar'a erotik fotoğraflar! Mürit Duygu Polat'ın mektubu harekete geçirdi

Adnan Oktar, Temmuz 2018'de yapılan operasyonla tutuklandıktan sonra önce İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulmuş, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmiş, yaklaşık üç ay önce de Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.