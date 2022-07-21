İspanya LaLiga'nın yeni yayıncı kuruluşu belli oldu! 5 yıl süreyle satın aldılar

İSPANYA LaLiga’nın yayın haklarını 2022–23 sezonundan itibaren 5 yıl süreyle Saran Media Group'ta.

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Saran Media Group; futbolda dünyanın en çok takip edilen liglerinden LaLiga’nın yayın haklarını 2022 – 23 sezonundan itibaren 5 yıl süreyle satın aldı.

“No Es Futbol. Es LaLiga”, “Futbol Değil, LaLiga” mottosuyla fırtınalar estiren ve dünyanın en iyilerinin top koşturduğu LaLiga; yeni sezonda S Sport ve S Sport Plus’ta futbolseverlerle buluşuyor.

Teknik kapasitesi, güçlü altyapısı ve en iyilerin performanslarıyla yüksek tempolu bir lig olan LaLiga bu sene de milyonları, Camp Nou, Santiago Bernabeu ve Wanda Metropolitano gibi Avrupa futbolunun en büyük ve en tanınmış statlarına çekecek ve ekran başına kilitleyecek.

5 yıl boyunca Türk futbolseverleri LaLiga ile buluşturacak

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türk futbolseverleri LaLiga ile buluşturacak olmaktan heyecan duyduklarını belirten Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, “Saran Media Group olarak EuroLeague’den, Formula 1’e, Serie A’dan NBA’e kadar uzanan geniş Spor yelpazemize LaLiga’yı da eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. LaLiga ile yaptığımız bu anlaşma LaLiga’nın Türkiye’de daha fazla izleyiciye ulaşması açısından da heyecan verici. Dünyanın en çok takip edilen futbol liglerinden biri olan LaLiga artık S Sport kanallarımız ve S Sport Plus uygulamamız ile 20 milyon kişiye erişecek. Türk sporseverleri daha fazla premium spor içeriğiyle buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, tüm sporseverlere, bulundukları her yerde ulaşmak ve onlara her zaman en kaliteli spor içeriklerini sunmak” dedi.

LaLiga’daki rekabete olan ilgiyi artırmak için önemli bir adım olacak

LaLiga AudioVisual Direktörü Melcior Soler şunları söyledi: “İspanyol futbolunu her yerde, özellikle de LaLiga'nın izlenmesinin çok yüksek olduğu Türkiye gibi bir bölgede, daha çok taraftara ulaştırmak için en iyi iş ortakları ile çalışmaya her zaman özen gösteriyoruz. Saran Media Group ile ortaklığımızın, LaLiga'yı benzeri görülmemiş bir erişim ile Türk futbolseverlere ulaştıracak olmasının LaLiga’daki rekabete olan ilgiyi artırmak için önemli bir adım olacağından eminiz."

LaLiga Başkanı Javier Tebas ise, "LaLiga için sağlam bir yayın hakları yönetimi ve yayın stratejisi her zaman önceliklidir. Bu nedenle Saran Media Group gibi bu alanda başarısı kanıtlanmış bir kurum ile işbirliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.