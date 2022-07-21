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Doları Merkez Bankası kararı da durduramadı! Rekor üstüne rekor kırıyor

Doları Merkez Bankası kararı da durduramadı! Rekor üstüne rekor kırıyor

Güne yükselişle başlayan ve Merkez Bankası kararını bekleyen dolar, faizin yüzde 14'te sabit tutulmasıyla yükselişini sürdürdü. Dolar 17.70 lira kritik sınırını da aştı. Euro 18.10 lira sınırını aşarken, sabah saatlerinde düşen gram altın ise tekrar yükselişe geçti...

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Piyasalar bugün iki önemli faiz kararına odaklandı. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ddışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarını beklerken rekorlar kıran dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar, 17.70 lira kritik sınırına da aştı. Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırma kararıyla güç kazandı.

Saat 16:00 itibariyle piyasalar: Dolar 17.70 lira sınırını da aştı. Serbest piyasada dolar 17.70 liranın üzerinde işlem görürken, euro da 18.10 lira sınırını aştı. Öğle saatlerine kadar düşen gram altın onstaki yükselişle birlikte toparlandı. Gram altın 970 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 1.586 liradan alıcı buluyor.

Saat 13:30 itibariyle piyasalar: Dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar 17.67 liradan işlem görürken Euro 18.03 lirayı aştı. Gram altın ise 955 lira...

Saat 11:20 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen dolar peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. Dolar 17.65 lira seviyesini geride bırakırken, euro ise 18 lira sınırında. Gram altın ise 958 lira...

Saat 10:00 itibariyle piyasalar: Merkez Bankalarının faiz kararları beklenirken dolar 17.60 lira seviyesini aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 18.01 lirayı aştı. Gram altın ise ons altındaki düşüşten etkilendi ve 956 liraya geriledi. 

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tutacak!
TCMB'nin vereceği karara ilişkin piyasa beklentisi, faizin yüzde 14'te sabit bırakılacağı yönünde. AA Finans'ın anketine katılan 16 ekonomistin tamamının görüşü faizin sabit bırakılması şeklinde gelişti. Merkez Bankası Aralık 2021 toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

ECB'de 50 baz puan artış tartışılıyor
Diğer yandan piyasalarda ECB'nin faiz kararı bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın  (Fed) parasal sıkılaşması sonucu değerlenen dolar kuru ve Euro Bölgesi'ndeki yüzde 8,6'lık yüksek enflasyon ECB üzerinde faiz baskısını artırıyor. Piyasalarda ECB'nin faiz artışına karşı ağırlıklı beklenti bu toplantıda faizin 25 baz puan artırılmasına yönelik olsa da 50 baz puanlık artışın da masada olduğu biliniyor.

Euro dolar karşısında çökmüştü
Geçtiğimiz günlerde euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez eşitlenmişti. Euro dolar paritesindeki eşitlik, ihracat geliri ağırlıklı euro, ithalat gideri ise ağırlıklı olarak dolar bazında olan Türkiye dış ticareti için önem arz ediyor. Euro dolar paritesi bu sabah 1,02 seviyesinden işlem görüyor.

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