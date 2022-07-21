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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı: Tatile ihtiyacı var! Anketlerde CHP birinci parti

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı: Tatile ihtiyacı var! Anketlerde CHP birinci parti

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sel yaşandığında tatilde olduğu için eleştirilen Ekrem İmamoğlu için "Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor” yanıtı verdi. Anketler tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin birinci parti olduğunu öne sürdü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'afetler sırasında CHP’li belediye başkanlarının kent dışında olması' eleştirilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Afetlerin önceden haber vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Damga Gazetesi’nden Mehmet Mert’in sorularına yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, “Biz 6 lider Cumhurbaşkanı adayımızı ortak belirleyeceğimize dair söz verdik. Altılı masanın hep beraber üzerinde uzlaşacağı bir aday olacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi. AK Parti'nin şu anda birinci parti olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “AK Parti yüzde 49'dan yüzde 30'un altına düşmüş durumda. Şu an birinci parti değil. Anketlerin ortaya koyduğu bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir yükselişe sahip ve birinci parti” diye konuştu.

CHP'li belediye başkanlarının afet zamanında tatilde olmaları sorusuna Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi:

Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler, yurt dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor.

AK Parti yüzde 49'dan yüzde 30'un altına düşmüş durumda. Şu an birinci parti değil.

Anketlerin ortaya koyduğu bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir yükselişe sahip ve birinci parti. Oyumuz yüzde 40 veya yüzde 50 oldu diye bir iddiamız yok. Ama trende baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi dikkatli ve istikrarlı bir şekilde oyunu yukarı doğru taşıyor. Önümüzdeki süreçte oyumuz daha da yükselecek.

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