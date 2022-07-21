Büyük sır foseptik çukurundan çıktı! Eş katilini yıllar sonra o hatası ele verdi

İNGİLTERE'de 1982 yılında işlenmiş korkunç cinayet ortaya çıktı. Kayıp kadın kocası David Venables tarafından öldürülmüş ve evin foseptik çukuruna atılmış. Eş katili Venables'i yıllar sonra ele veren ise cinayeti işlediği çiftliğini yeğenine satması oldu.

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89 yaşındaki David Venables, takvimler Mayıs 1982'yi gösterdiğinde karısı Brenda'nın kayıp olduğunu bildirdi, ardından da çok üzgün bir eş rolüne büründü.

Brenda, evlerinin de bulunduğu domuz çiftliğinde günlerce arandı, ancak bulunamadı.

Venables ise yetkililere, çocukları olmadığı gerekçesiyle Brenda'nın bunalımda olduğunu, bu nedenle de kendisine bir şey yapmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Yıllar sonra Venables, oturduğu çiftliği yeğenine satıp, başka bir banliyö evi satın aldı. Çiftliği satın alan adam ise foseptik tankını boşalttırmak ve temizletmek istedi.

Temizlik ekibinin tankta iskelet kalıntıları bulması üzerine şoka giren yeğen, hemen ekiplere haber verdi.

İskelet kalıntılarının Brenda'ya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Venables, ilk ifadesine bağlı kalarak karısının intihar edip kendi kendini foseptik çukuruna atmış olabileceğini ortaya sürdü. Ancak iddianın garipliği ve çelişkili ifadelere inanmayan jüri uzun uğraşlar sonucunda gerçeği ortaya çıkardı.

Bu sebepten öldürmüş!

Katil kocanın, başka bir kadınla ilişkisi olduğu ve Brenda'yı da yoldan çekmek için öldürdüğü ortaya çıktı. Venables, karısını öldürüp cansız bedenini foseptik çukuruna attıktan sonra üzerini kapatmış.

Soğukkanlı katil, çiftliği satarken hiç kimsenin kalıntıları önemsemeyeceğini düşündüğü için foseptik çukurunu temizleme ihtiyacı duymamış.

Akıllarına gelmedi

Ayrıca duruşma sırasında, yıllar önce çiftlik aranırken foseptik tankının aranmadığı da ortaya çıktı.

Müebbet hapis cezası

Brenda'nın ailesi ise katil kocaya ateş püskürdü. Yıllarca bu acıyla ve cevapsızlıkla yaşayan aile Venables'i Brenda'nın bedenine saygı duymamakla da suçladı. Mahkeme, yaşından dolayı Venables'in avukatlarının itiraz etmesine rağmen cani kocaya müebbet hapis cezası verdi.