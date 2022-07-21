Güven Yalçın, İtalya ekibine transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa'ya bonservissiz transfer oldu.Abone ol
İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Genoa bonservis bedeli de ödemeyecek.
Güven, Beşiktaş ile mali konularda anlaşma sağlanamadığı için sözleşme yenilememişti.
Beşiktaş'ta 101 maça çıkan Güven Yalçın 20 gol attı, 7 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce formasını giymişti.