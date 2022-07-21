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Güven Yalçın, İtalya ekibine transfer oldu

Güven Yalçın, İtalya ekibine transfer oldu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa'ya bonservissiz transfer oldu.

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İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Genoa bonservis bedeli de ödemeyecek.

Güven, Beşiktaş ile mali konularda anlaşma sağlanamadığı için sözleşme yenilememişti.

Beşiktaş'ta 101 maça çıkan Güven Yalçın 20 gol attı, 7 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce formasını giymişti.

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