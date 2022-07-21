Kreşe bırakacağı bebeğini araba unutup ile gitti! Sonrası feci...

FRANSA'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde babası tarafından araçta unutulan bebek yaşamını yitirdi. Korkunç olay kreş yönetiminin bildirmesi ile ortaya çıktı. Aynı olay haziran ayında da yaşandı.Abone ol
RTL'nin haberine göre, bir baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti.
Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.
Ülkenin batısındaki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.