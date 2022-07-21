BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 18,01
ALTIN 957,60
HABER /  EKONOMİ

Resmi Gazete'de yayınlandı! Çiftçiye buğdayda kilo başına 1 TL, Arpa için 50 kuruş verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Çiftçiye buğdayda kilo başına 1 TL, Arpa için 50 kuruş verilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL “Tarım Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği” ödenecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek.

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 01.09.2022 tarihine kadar ürünlerini TMO’ya satarak, 16.09.2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı artmaya devam ediyor
Leo Dubois Galatasaray için İstanbul'a geldi
Leo Dubois Galatasaray için İstanbul'a geldi
Jorge Jesu'tan Dinamo Kiev maçı sonrası transfer açıklaması
Jorge Jesu'tan Dinamo Kiev maçı sonrası transfer açıklaması
Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez
Milyonlarca üniversite adayı için tercih maratonu başladı! 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez
İtalya Başbakanı Draghi’ye senatodan güvenoyu
İtalya Başbakanı Draghi’ye senatodan güvenoyu
TESLA’nın ilk şarj noktası Bolu'da kuruluyor
TESLA’nın ilk şarj noktası Bolu'da kuruluyor
ABD Başkanı Biden kansere yakalandığını açıkladı
ABD Başkanı Biden kansere yakalandığını açıkladı
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem!
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti