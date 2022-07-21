DEVA Partisi lideri Babacan'dan gündem yaratacak cumhurbaşkanı adayı çıkışı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu tartışmalara konu olurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan konuyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Babacan ayrıca sadece 6'lı masadaki değil, diğer siyasi partililerle de diyaloğu olduklarını dile getirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemesi konusuna değindi. Babacan, altılı masanın hedefinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şu anda hedefimiz bu ve bunun için de biz gayret de gösteriyoruz, doğrusunun da bu olacağını düşünüyoruz. Biz bunu defalarca açıkladık. Doğru olanın seçimin ilk turda ve açık arayla kazanılmasıdır. İlk turda açık arayla kazanmanın yolu da 6 partinin ortak bir aday göstermesidir. Şu andaki hedefimiz bu ama diyelim ki olmadı, diyelim ki uzlaşma sağlanmadı. Bu durumda demokrasilerde zaten doğal olan, başkanlık sisteminin geçerli olduğu bir anayasa döneminde her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Parlamenter sisteme geçildiğinde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır.

Mevcut sistemle seçime giderken DEVA Partisi, ortak bir aday konusunda uzlaşmanın içerisinde yer alamazsa o zaman DEVA Partisi'nin genel başkanı doğal olarak DEVA Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacaktır.

Bizim A planımız, asıl tercihimiz altılı masadan bir ortak aday çıkarmak ve ilk turda açık ara seçimi alıp bir an önce Türkiye'nin restorasyonuna başlamak, yeniden ülkenin ayağa kaldırılması için gayrete başlamak."

"Sadece 6'lı masa değil, 6'lı masa dışındaki partililerle de diyaloğumuz var"

Seçimlere başka bir partiyle birlikte ittifak çatısı altında girip girmemeyi de değerlendirebileceklerini kaydeden Babacan, "Siyasi partilerle çok yakın diyaloğumuz var.

Sadece 6'lı masa değil, 6'lı masa dışındaki partililerle de diyaloğumuz var.

Dolayısıyla seçim kararı alındığında, seçim günü yaklaştığında partimizin yetkili kurullarıyla bunları konuşuruz, diğer diyalog içerisinde olduğumuz partilerle de bunları değerlendiririz ve nihai kararlarımızı veririz. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim aslında kendimiz için kapattığımız tek seçenek, DEVA Partisi'nin kendi ismiyle seçime girmemesi diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.