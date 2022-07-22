Bugün çok sıcak olacak asfalt eriyecek! Meteoroloji 42 derece diyor Antalya, İzmir, Muğla, Balıkesir
TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü aşırı sıcak dalgasını haber veren son hava durumunu paylaştı. Antalya'da sıcaklık 42 dereceyi görecek. Muğla, Manisa ve Maraş'ta da termometre 40 dereceyi gösterecek. Aşırı sıcak hava dalgası İngiltere ve Fransa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Meteoroloji uzmanları 22 Temmuz 2022 itibariyle Türkiye'nin aşırı sıcaklarla kavrulacağını duyurdu. İmkanı olan evden çıkmasın, serin yerlerde bulunsun.
TÜRKİYE 22 Temmuz 2022 cuma günü itibariyle Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcak havanın etkisine giriyor. Sıcaklık bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak. Aşırı sıcaklar Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesini yakıp kavuracak. Özellikle Antalya 42 dereceyi aşan aşırı sıcaklar görecek. Meteorolojiden gelen 5 günlük hava durumu tahmininde harita tamamen kızarmış durumda. Termometreleri çıldırtacak aşırı sıcaklara karşı meteoroloji uzmanları da uyarıyor. Bu sıcak hava dalgası Avrupa ülkelerinde binden fazla kişinin ölümüne yolaçtı. İşte Meteoroloji ve uzmanlardan gelen aşırı sıcaklarla ilgili son dakika bilgiler:
Dünya küresel ısınmanın en net etkilerini hissediyor. Serinliği ile bilinen Avrupa'nın kuzey ülkeleri bile aşırı sıcak hava dalgası ile kavruldu. İngiltere'de salı günü hava sıcaklığı 40 dereceyle tarihi bir rekor kırdı. İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk defa aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Fransa’nın güneybatısında ise aşırı sıcak hava orman yangınlarına sebep oldu 10 bin kişi tahliye edildi. Portekiz'de hava sıcaklığı 47 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava dalgası kuzey ülkeleri Almanya ve Belçika'yı bile terletti. Binden fazla kişinin ölümüne sebep olan sıcak hava dalgası beklendiği gibi Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Bugün artmaya başlayan sıcaklıklar 22 Temmuz 2022 cuma gününden itibaren yurdumuzu kavuracak.
Antalya, Manisa, Muğla, İzmir, Maraş, Edirne...
Aşırı sıcaklar Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olacak. Antalya'da hava sıcaklığı cuma günü 40 dereceyi pazar günü ise 42 dereceyi görecek. Aydın, Manisa ve Kahramanmaraşta'da 40 derece civarında sıcaklık kaydedilecek. İzmir, Muğla, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'de hava sıcaklığı cuma günü itibariyle 38 dereceyi vuracak, hissedilen ise çok daha yüksek olacak. Önümüzdeki hafta sıcaklık bu illerde biraz daha artacak.
Sıcaklık 43 dereceye kadar çıkacak : Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de aşırı sıcaklar için uyarı yaptı şu bilgileri verdi:
-Bugün itibaren Sıcaklıklar artacak. Avrupadaki sıcak hava dalgası kadar olmayacak ama bazı bölgelerde etkili olabilir. Buralar; Trakya, Ege, Akdeniz bölgeleri. Edirne 38-39, Antalya 42-43, İzmir 39-40, İstanbul 32-33, Muğla 40 C leri aşabilir. Önümüzdeki hafta biraz daha artacak.