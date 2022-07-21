Kimdir bu Dilan Polat ve eşi? Kocası aldıkça aldı şatafatlı doğum günü "Bu ne görgüsüzlük" dedirtti

Estetik merkezi işiyle bilinen Dilan Polat geçtiğimiz gün 32 yaşına girdi. Dilan Polat ve eşini gündeme taşıyan ise 'her yanından akan görgüsüzlük' oldu. Kocası Engin Polat, doğum günü işini abartınca, çift sosyal medyanın diline düştü.