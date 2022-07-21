Kimdir bu Dilan Polat ve eşi? Kocası aldıkça aldı şatafatlı doğum günü "Bu ne görgüsüzlük" dedirtti
Estetik işiyle tanınan Dilan Polat doğum günü için eşinin aldığı hediyelerle gündeme oturdu. Twitter kullanıcıları Dilah Polat'ın paylaştığı videolara "Biz dünyaya izlemeye gelmişiz" yorumlarında bulundu. Dilan Polat'ın eşi yazılımcı... Paranın kaynağı da haliyle merak konusu oldu.
Estetik merkezi işiyle bilinen Dilan Polat geçtiğimiz gün 32 yaşına girdi. Dilan Polat ve eşini gündeme taşıyan ise 'her yanından akan görgüsüzlük' oldu. Kocası Engin Polat, doğum günü işini abartınca, çift sosyal medyanın diline düştü.
Ünlü yazılımcı Engin Polat 32 yaşına giren eşi Dilan Polat'a aldığı doğum günü hediyeleriyle ağızları açık bıraktı. Eşine unutulmaz bir doğum günü yaşattı.
İlk önce Dilan Polat'ın gözlerini bağlayan eşi, içini kırmızı güllerle doldurduğu lüks bir aracı karısına hediye etti.
Ardından AVM'nin içine giren ünlü fenomen Dilan Polat kendisinin adına açılmış mücevher mağazasıyla ikinci hediyesini aldı.