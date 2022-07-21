Bu uçakların içini gören hayrete düşüyor! İşte dünyanın en büyük uçakları!
Uçaklar genellikle büyüklüğüyle ve ağırlığıyla ön plana çıkar. İşte dünya üzerindeki en büyük ve heybetli uçakları...
Uçak denildiği zaman akla ilk olarak yolcu uçağı veya savaş uçakları gelir. Ancak farklı amaçlarda kullanılan öyle uçaklar var ki bildiğimiz uçakların neredeyse 2-3 katı büyüklüğünde. İşte dünya üzerinde kullanılan en büyük uçaklar...
Boeing 747-8
Kanat açıklığı: 68 metre
Uzunluk: 76 metre
Boş ağırlık: 220 ton
Dünyanın en bilindik yolcu uçakları arasında kesinlikle Boeing 747 yer alıyor. Çok uzun zamandır hayatımızda olan uçak, hem yolcu hem de kargo amacıyla kullanılıyor.
Aynı zamanda ABD başkanını da bir “uçan kale” 747 taşıyor. Bu efsane uçağın en son versiyonlarından Boeing 747-8, 68 metre kanat açıklığına ve 76 metre uzunluğa sahip. Boş ağırlığı 220 ton olan uçak, gücünü dört adet jet motorundan alıyor.