Bu uçakların içini gören hayrete düşüyor! İşte dünyanın en büyük uçakları!

Uçak denildiği zaman akla ilk olarak yolcu uçağı veya savaş uçakları gelir. Ancak farklı amaçlarda kullanılan öyle uçaklar var ki bildiğimiz uçakların neredeyse 2-3 katı büyüklüğünde. İşte dünya üzerinde kullanılan en büyük uçaklar...