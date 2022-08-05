CHP'li vekilden TSK üyelerine çirkin sözler: Takke takanlara zikir çekenlere gerekeni yapacağız

CHP Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan YAŞ öncesi yaptığı açıklamada "TSK içinde gizlice odalarında zikir çekenlere ve takkelerini takıp ibadet edenlere çok yakında biz gerekeni yapacağız" ifadelerine yer verdi. Bakan'ın ifadeleri tepkiyle karşılandı.

Abone ol

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi açıklamalarda bulundu.

Yüksek Askeri Şura öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki inançlı askerleri tehdit eden ifadeler kullanan Murat Bakan, "Bilsinler ki kimsenin yanına kalmayacak." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet ve devrimlerine bağlı kalacağını belirten Bakan, iktidara gelmeleri durumunda gerekenin yapılacağını da ifade etti.

"Yanlarına kalmayacak, gerekeni yapacağız"

Murat Bakan açıklamasında şunları söyledi:

"Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Bilsinler ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır.”