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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Huzur' operasyonu bin 414 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Huzur' operasyonu bin 414 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 32 bin 428 personelin katılımıyla 7 bin 330 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/8" uygulamasında 21 bin 845 bina ve umuma açık yer kontrol edildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında dün 32 bin 428 personel ve 156 dedektör köpek ile 7 bin 330 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 6 bin 252'si metruk bina, 10 bin 453'ü umuma açık yer ve 639'u terminal olmak üzere 21 bin 845 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 5'i yabancı uyruklu 25 organizatör gözaltına alındı ve bin 414 düzensiz göçmen yakalandı. 71'i yabancı uyruklu 689 aranan kişi tespit edildi, 690'ı yabancı uyruklu, 117'si Türk vatandaşı 807 kişiye idari yaptırım uygulandı.

3 kamyon-kamyonet ile 3 botun düzensiz göçte kullanıldığı tespit edilen denetimlerde ruhsatsız 3 av tüfeği ve 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 16 mermi, 2 bin 513 gram esrar, 4 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 24 ecstasy, 7 sentetik ecza, 242 bin 319 kök kenevir bitkisi, 430 paket kaçak sigara ve 195 kilogram tütün ele geçirildi.

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