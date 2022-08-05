Chelsea'den sol bek Cucurella için servet: Tam 73 milyon Euro

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton'da forma giyen Marc Cucurella'yı 6 yıllığına toplam 73 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

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Premier Lig ekiplerinden Brighton’un sol bek oyuncusu Cucurella, 65 milyon bonservis ve 8 milyon Euro’ya bonuslar karşılığında resmi olarak Chelsea’ye imza attı.

Chelsea, resmi Twitter hesabından Cucurella ile ilgili transfer paylaşımında bulundu;

Yapılan paylaşımda; "Bu hafta çok sayıda medya kuruluşundan gelen raporların ardından, Marc Cucurella'nın transferi için Brighton ve Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını doğrulayabiliriz." denildi.

Anlaşmanın bir parçası olarak Chelsea genç oyuncusu Levi Colwill'i kiralık olarak Brighton'ı gönderdi.

24 yaşındaki İspanyol oyuncu Manchester City'nin de gündeminde yer alıyordu.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 35 maça çıkan İspanyol oyuncu; 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.