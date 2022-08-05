Güneş olduğunu söyledi Fransız fizikçi itiraf etti! Fotoğraftaki meğer...

Fransız fizikçi Etienne Klein, paylaştığı fotoğrafın James Webb Uzay Teleskobu ile çekildiğini ve güneşe ait olduğunu iddia etti. Bir süre sonra gerçeği açıklayan fizikçi, fotoğraftakinin sadece bir sucuk olduğunu söyledi. Klein kendince sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çekmek istemiş.

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Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

Baharatlı domuz sucuğu çıktı

Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi. Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından ‘chorizo’ adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Çoğunluk inanmayınca...

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

Özür diledi

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti. Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

NASA'nın Gözlemevi, güneşin bu fotoğrafını 8 Ocak 2022'de çekti.