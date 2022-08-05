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ASELSAN, çalışanların maaşlarına yüzde 55 zam yaptı

ASELSAN, çalışanların maaşlarına yüzde 55 zam yaptı

ASELSAN, 9 bini aşkın çalışanına yüzde 55 oranında zam yaptı. Çalışanlara her ay yapılan ek ödeme ise 650 TL'ye yükseltildi.

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ASELSAN, 9 bini aşkın çalışanına yüzde 55 oranında zam yaptı. Zam 1 Temmuz 2022’den itibaren geçerli olacak. Ayrıca asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı, çalışanlara her ay net 500 TL yapılan ek ödeme 650 TL olarak güncellendi.

Genel Müdür Haluk Görgün, ASELSAN Yönetim Kurulunun 26 Temmuz'daki toplantıda aldığı kararı şu şekilde paylaştı:

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