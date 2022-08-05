Boynu kesilen atı bahçe hortumuyla kurtardı! Kastamonu'da ilginç olay: Bypass yapmışsın

Atlar için elinde ilaçları bulunan Kılıç, ailesinin de yardımı ile atı uyuşturarak, kesilen damara önce serum hortumu taktı. Atın kafasındaki damarların şiştiğini fark eden Kılıç, daha sonra bahçede sulamada kullandığı hortumdan 25 santimetrelik bir kısmı keserek, iki damarı birbirine bağladı.