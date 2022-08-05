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HABER /  DÜNYA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı "Özel durum" ilan edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı "Özel durum" ilan edildi

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Filistinli İslami Cihad'ın meydana getirdiği tehditler' nedeniyle Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi. Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

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