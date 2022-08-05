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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgeler için uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, İç Ege, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara valiliği uyardı
Ankara Valiliğinden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

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