BIST 2.750
DOLAR 17,93
EURO 18,26
ALTIN 1.022,43
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi

Yalova'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'in, kendisine soru soran genç kıza yönelik öfkeli ifadeleri dikkat çekti.

Abone ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova’da esnafları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir genç kız, Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleye yönelik soru yöneltti.

Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in gerginliği dikkat çekti.

Akşener'in sert tavrı genç kızı korkuttu
Akşener'in, sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu.

Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

"Siz dürttüğünüz için cevap vereceğim"
Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu’nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, ‘Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.’ Peki, AK Parti iktidarı 2002’de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

"Bu cevapları sordunuz diye veriyorum"
Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan’a soruyorum; Süleyman Soylu’nun dedikleri doğru mudur? Captagon’la ilgili mevzuya girin, Google’a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordunuz.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı
Erdoğan-Putin Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı
Dün Ordu bugün Sinop! Karadeniz'de Rus paniği devam ediyor: Füze ekipmanı çıktı
Dün Ordu bugün Sinop! Karadeniz'de Rus paniği devam ediyor: Füze ekipmanı çıktı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Putin tezahüratı cezası!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Putin tezahüratı cezası!
İstanbulspor Trabzonspor (CANLI YAYIN)
İstanbulspor Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı
Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı
Cüneyt Özdemir'den Hilal Kaplan'a sert cevap: O zaman kaçmak yok! Hele şu sorularıma da bir cevap ver
Cüneyt Özdemir'den Hilal Kaplan'a sert cevap: O zaman kaçmak yok! Hele şu sorularıma da bir cevap ver
Koronavirüste ABD'nin parmağı mı var? Rusya'dan ABD'ye flaş suçlama
Koronavirüste ABD'nin parmağı mı var? Rusya'dan ABD'ye flaş suçlama
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: Çok sayıda ölü var yaralı var
İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu: Çok sayıda ölü var yaralı var
Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer 'bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! Müfredata yeni ders geliyor
Ali Babacan: Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu bir yılda yaşayınca panik oluyorlar
Ali Babacan: Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu bir yılda yaşayınca panik oluyorlar