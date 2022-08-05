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Cristiano Ronaldo "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi! Sosyal medya yıkıldı
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Galatasaraylı bir taraftarın yaptığı paylaşımı beğendi.Abone ol
Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğendi.
37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğendi.
Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşıldı.