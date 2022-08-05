Cristiano Ronaldo "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi! Sosyal medya yıkıldı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Sağanak bekleniyor

Meral Akşener, kendisine soru soran genç kıza azarlar gibi cevap verdi

PKK’da çözülme devam ediyor: 3 terörist daha teslim oldu

Cüneyt Özdemir'den Hilal Kaplan'a sert cevap: O zaman kaçmak yok! Hele şu sorularıma da bir cevap ver