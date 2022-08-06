Abdullah Avcı'dan galibiyet ve transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligin ilk maçları zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık. Bu maçı kazanabilmek önemli" dedi.

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Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Süper Lig'in ilk maçları zor maçlardır​"

"Süper Lig'in ilk maçları zor maçlardır. Geçen hafta da kupa aldık. Bu maçı kazanabilmek önemliydi."

"İstanbulspor'u tebrik ediyorum"

"Rakibimiz 5'li başladı, 4'lüye döndü. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, bir oyun planları var. Geçen yıl duran toptan hiç gol yemeyen bir takıma 2 duran top golü attık."

"Bugün Abdullah Avcı buradaysa, İstanbulspor'un bunda büyük payı var"

"Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var. Bugün Abdullah Avcı buradaysa, İstanbulspor'un bunda büyük payı var."

Abdullah Avcı, 2005 yılında vefat eden Trabzonspor taraftarı Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’yu da anarak şunları söyledi:

“2004-2005 sezonunda en son maçını burada seyretmiş. Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini herkes çok iyi biliyor. O belki yok ama her zaman Trabzonspor camiasının içinde. Onu da anmış olalım” ifadelerine yer verdi.

“Hamsik’in sahada olması çok problemi çözebiliyor”

“Hamsik ile başka Hamsik olmadan başka bir oyun. Bugün onun sahada olması çok problemi çözebiliyor. Siopis’in savunması güçlü. Marek varken topa sahip olabiliyoruz. B planımız cebimizde. Bir transfer eksiğimiz vardı sağ stoper eksiğimiz vardı orayla da ilgili yatırımlık hem de problemsiz isteğimiz var. Doğucan iyi gidiyor ama deneyimli bir oyuncu olabilir. Transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. Umarım en yakın zamanda bunu gerçekleştiririz”

“Rezerv lig profesyonel olması lazım”

Bu sezon uygulanmaya başlayacak olan rezerv lig ile ilgili de konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

“2010-2011 Milli takımdayken rezerv lig araştırmam olmuştu, kurmak istemiştim. İsmi doğru ama uygulamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Tesisteki diğer sahalarda oynanan maçlarda oyuncu gelişmez. Profesyonel ligde gelişir. Profesyonel ligde olması lazım. Belki iyileştirilebilir. Bir sene sonra bozulacak şeye başlamanın maddi manevi zararı olur. Ben tesiste U 19 takımıyla zaten maç yapıyorum.”