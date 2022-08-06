Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Dikkat! Kuvvetli geliyor... İstanbul, Ankara...

Raporda yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.