Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Dikkat! Kuvvetli geliyor... İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli son hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte meteorolojinin paylaştığı 6 Ağustos günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos Cumartesi gününe dair hava durumu raporunu paylaştı.
Raporda yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.