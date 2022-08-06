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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ergin'nin müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Manisa’ya şehit ateşi düştü

Şehit haberinin ulaştığı Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ergin’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker’den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

Şehit Ergin’in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin’in feryatları yürekleri dağladı.

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