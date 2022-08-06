BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Uzun kuyruklar oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Uzun kuyruklar oluştu

BOLU Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Abone ol

Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki  kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırısına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı! Korku dolu anlar çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı! Korku dolu anlar çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok büyükelçinin görev yeri değişti
Kadın sürücü denetimden kaçtı, ters şeride girdi! Gerçek yakalanınca ortaya çıktı
Kadın sürücü denetimden kaçtı, ters şeride girdi! Gerçek yakalanınca ortaya çıktı
Bakan Soylu duyurdu: Mersin'de tam 105 kilo ele geçirildi
Bakan Soylu duyurdu: Mersin'de tam 105 kilo ele geçirildi
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması! 'Transfer teklifi gelirse...'
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması! 'Transfer teklifi gelirse...'
Abdullah Avcı'dan galibiyet ve transfer açıklaması!
Abdullah Avcı'dan galibiyet ve transfer açıklaması!
8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi
8 kişilik dürüm ayran fiyatını gören Mustafa Sarıgül tepki gösterdi
Son Şampiyon Trabzonspor kazanarak başladı!
Son Şampiyon Trabzonspor kazanarak başladı!