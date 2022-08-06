Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Uzun kuyruklar oluştu

BOLU Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.Abone ol
Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.
Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.